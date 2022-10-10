Лапорта: Если Гризманн вернулся бы в Барселону, зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о деталях трансфера форварда Антуана Гризманна в Атлетико.

"Все согласовано, и это успешная сделка. Мы получим 20 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также если Атлетико продаст его, мы получим разницу от суммы трансфера – вплоть до 40 млн евро.

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Мы опасались, что если дело дойдет до суда, на это может уйти много времени. Если Гризманн после чемпионата мира вернулся бы в Барселону, наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 млн евро. Можете представить размер трагедии", – сказал Лапорта в интервью Marca.

Напомним, клубы согласовали полноценный переход 31-летнего француза за 20+4 млн евро.