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Море улыбок: Игроки Манчестер Юнайтед устроили праздник для юных болельщиков в День Мечты

Футболисты английского клуба посвятили свой день детям.
Сегодня, 09:45
Антони с юным болельщиком / Манчестер Юнайтед
Антони с юным болельщиком / Манчестер Юнайтед
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В понедельник, 10 октября, футболисты первой команды Манчестер Юнайтед посетили День Мечты Фонда английского клуба.

Игроки, включая Криштиану Роналду, Каземиро, Давида де Хеа, позанимались в Кэррингтоне с детьми, которые страдают от серьезных и неизлечимых заболеваний.

Впервые с 2019-го года дети посетили центр Манчестер Юнайтед.

"Мы знаем, как много эти дни значат для нашего клуба; с тех пор, как я присоединился к клубу, мне стало ясно, как много мы делаем в обществе и насколько это важно. Вызывать улыбки на лицах фанатов и делать их счастливыми — вот в чем все дело. Мы очень скучали по таким дням, так что здорово, что фанаты вернулись", - сказал Харри Магуайр.

Футболисты раздавали автографы детям, показывали игровые упражнения, а также пели.

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Юные болельщики не ушли без подарков от Фонда, получив различные памятные сувениры.

"Это было одно из величайших переживаний в моей жизни, если не самое большое. Я всю жизнь болел за Юнайтед и всегда мечтал встретиться с игроками. Антоний очень добр - он дал мне свою футболку с игры против Эвертона. Я не знал, что сказать, если честно - я никогда не забуду сегодняшний день", - сказал десятилетний Арчи из Питерборо.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед идет на пятом месте, имея 15 очков.

Свой следующий поединок "красные дьяволы" проведут в четверг, 13 октября, с Омонией в рамках Лиги Европы.

Источник: Манчестер Юнайтед
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