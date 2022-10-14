Барселона выйдет на матч с Реалом в форме с логотипом известного американского рэпера

Каталонцы сыграет с эмблемой Дрейка на груди.

Барселона сыграет в матче Ла Лиги с новым логотипом на форме в честь уникального достижения рэпера Дрейка.

Хип-хоп исполнитель стал первым артистом, песни которого набрали 50 миллиардов прослушиваний на Spotify — сервисе, являющимся генеральным спонсором Барселоны.

Таким образом, на футболках игроков каталонского клуба в предстоящем Класико будет расположена сова, которая является символом лейбла Дрейка OVO.

Напомним, Реал примет Барселону в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.