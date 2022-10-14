Клопп: Закрывая Холанда, открываешь пространство для других игроков мирового уровня

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии матча против Манчестер Сити высказался об игре форварда Эрлинга Холанда.

"Когда играешь против лучшего нападающего в мире, то должен следить, чтобы он не получил много мячей. Это вызов для нас, мы будем стараться.

Играя против Ман Сити, если ты закрываешь Холанда большим количеством игроков, то открываешь пространство для других игроков мирового класса. Это футбольная проблема, и мы пытаемся найти решение.

Мы встречались с Эрлингом, когда он играл за Зальцбург. Он был молод, еще моложе, чем сейчас, но уже тогда был заметен потенциал.

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Уже тогда мы думали о нем и о том, как его закрыть. И он все равно забил! Он установил новые стандарты с точки зрения физики.

В его арсенале сочетание физики, техники и понимания игры. Он ориентируется на поле, почти не находится в офсайде, прочитывает эти моменты очень хорошо.

Много элементов делают его таким нападающим. Также вокруг него есть одни из лучших футболистов мира, которые могут сделать передачу. Де Брюйне, Гюндоган, Фоден, Марез. Идеально, без сомнений", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.