Де Йонг недоволен своей ролью в Барселоне

Нидерландец хочет чаще выходить в основном составе.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг недоволен своим положением в клубе. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Нидерландец ожидал, что будет играть в стане каталонцев ключевую роль, однако главный тренер Хави не рассчитывает на него в важных матчах.

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Напомним, игрок начинал на скамейке игры с Баварией (0:2) и Интером (3:3) в Лиге чемпионов, а также с Севильей (3:0) в Ла Лиге.

Данная ситуация начинает раздражать де Йонга. Футболист хочет играть чаще, роль запасного его не устраивает. По окончании сезона игрок может рассмотреть уход в другой клуб.