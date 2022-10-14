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Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Хави в клубе

В стане каталонцев доверяют наставнику.
Сегодня, 16:54
Лапорта и Хави / Getty Images
Лапорта и Хави / Getty Images
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Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о текущих результатах клуба.

"Доверие к Хави и нашим хорошим футболистом сохраняется. Мы способны конкурировать с большими европейскими командами.

Вы могли заметить разницу между тем, какая игра с Баварией была в прошлом сезоне, а какая – в этом. Футболистам нужно привыкнуть с системе. Хави знает, что нужно для прогресса команды.

В Лиге чемпионов нам нанесли удар ниже пояса, но мы должны выполнять свою работу и полностью сосредоточиться на Ла Лиге.

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Хави – прекрасный человек. Он станет лучше и принесет нам много успехов. Мы постоянно разговариваем. 

У меня есть привычка спускаться в раздевалку, давать свои комментарии, и я видел Хави, он был расстроен.

Но у него есть достоинство, у которого нет ни у кого другого – он всегда видит позитив. Сегодня мы тоже разговаривали, у него уверенный голос.

Мы едем в Мадрид. Мы первые в Ла Лиге. Сантьяго Бернабеу – одно из тех мест, где нам нравится играть", – заявил Жоан Лапорта в интервью Marca.

Напомним, Реал примет Барселону в рамках 9 тура Ла Лиги в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта
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