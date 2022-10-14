Футбольный союз Боснии отмениит товарищеский матч с Россией

Функционеры находятся в поиске нового соперника для сборной.

Цивилизованные государства продолжают дистанцииироваться от страны-террориста Российской Федерации.

Как сообщает издание Klix.ba, футбольный союз Боснии и Герцеговины все же решил отказаться от контрольного матча с РФ.

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Боснийские функционеры сдались под гнетом местного общества и поклонников футбола со всего мира.

Отмечается, что руководство местного союза уже находится в поисках нового оппонента для национальной команды.