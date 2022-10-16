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Гризманн: Я приношу всем свои извинения, но я хочу продолжать просить прощения на поле

Француз продолжает извиняться за свой скандальный трансфер в Барселону.
Сегодня, 14:12
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Атлетико продолжил свою победную серию в чемпионате Испании, минимально обыграв Атлетик из Бильбао, благодаря голу Антуана Гризманна.

Теперь, когда "матрасники" договорились с Барселоной о выкупе контракта игрока, француз постепенно возвращается в стартовую одиннадцатку. Выступая после матча, Гризманн использовал это как возможность послать сообщение болельщикам Атлетико.

"Очень горжусь тем, что смог обновиться и стать полноправным игроком Атлетико", - цитирует Антуана Football Espana. "Я хочу попросить прощения. Я знаю, что люди хотят услышать это из моих уст: я прошу прощения за ущерб, который я мог причинить людям, но я хочу продолжать просить прощения на поле, отдавая все в такие вечера, как этот".

Некоторые фанаты до сих пор не хотят полностью поддерживать Гризманна после того, как он сначала заявил, что остается в Атлетико, сняв документальный фильм "Решение", после чего в 2019 году ушел в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн Ла Лига
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