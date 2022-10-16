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Атлетико вернулся в зону Лиги чемпионов благодаря победе над Атлетиком

"Матрасники" добыли три очка в матче с басками.
Сегодня, 00:50
Атлетико
Атлетико
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В девятом туре Ла Лиги мадридский Атлетико на чужомполе встретился с Атлетиком из Бильбао.

Коллектив Диего Симеоне добыл победу над баскским клубом. Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на счету французского нападающего Антуана Гризманна.

Мадридцы находятся на третьем месте в чемпионате Испании с 19 очками. У Атлетика Бильбао 4 строчка и 17 пунктов.

Атлетик - Атлетико 0:1

Голы: Гризманн, 47

Атлетик: Симон - де Мракос, Альварес (Вивиан, 86), Мартинес, Лекуэ - Сансет (Заррага, 80), Весга (Д. Гарсия, 86), Нико (Вильялибре, 80), Муниаин (Р. Гарсия, 67), Беренгер - Уильямс.

Атлетико: Облак (Грбич, 69) - Мандава, Хименес, Савич, Молина, Лемар (Фелиш, 82), Де Пауль (Корреа, 69), Кондогбия, Коке (Витсель, 82) - Гризманн, Мората (Сауль, 69).

Предупреждения: Облак, Хименес, Мората, Сауль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания атлетико мадрид Атлетик Бильбао
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