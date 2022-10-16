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Бавария разбила Фрайбург и вернулась в зону Лиги чемпионов

Мюнхенцы не оставили ни единого шанса своим оппонентам
Вчера, 22:33
Бавария
Бавария
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В рамках десятого тура Бундеслиги Бавария на своем поле приняла Фрайбург.

Коллектив Юлиана Нагельсманна не оставил своим соперникам ни единого шанса.

Матч завершился разгромной победой мюнхенского гранда со счетом 5:0.

Благодаря этому триумфу Бавария поднялась на 2 место, набрав 19 очков.

У подопечных Кристиана Штрайха 3 позиция и 18 пунктов в активе.

Бавария – Фрайбург 5:0
Голы: Гнабри, 13, Шупо-Мотинг, 33, Сане, 53, Мане, 56, Забитцер, 80.

Бавария: Ульрайх - Дэвис, де Лигт (Павар, 76), Упамекано, Мазрауи (Станишич, 79) - Горецка (Забитцер, 76), Киммих - Мане, Сане (Тель, 76), Гнабри - Шупо-Мотинг (Мусиала, 6) ).

Фрайбург: Флэккен - Гюнтер, Лингарт, Гинтер, Сильдиллия - Хефлер (Кейтель, 64), Эггештайн - Грифо (Вайсхаупт, 56), Доан (Хелер, 76), Шаде (У Эн, 56) - Грегорич (Петерсон, 56)

Предупреждения: Грегорич, Сильдиллия.

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