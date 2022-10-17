ПСЖ - Марсель 1:0 видео гола матча 16.10.22

В воскресенье, 16 октября, в рамках 11-го тура французской Лиги 1 состоялось Ле Классико, в котором ПСЖ принимал на своем поле Марсель.

Парижская команда одолела соперника с минимальным перевесом, одержав победу со счетом 1:0.

Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил Неймар с передачи Килиана Мбаппе. Гости доигрывал матч в меньшинстве, после того как на 72-й минуте прямую красную карточку получил Самюэль Жиго.

На данный момент ПСЖ с 29 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Марсель занимает четвертое место, имея в своем активе 23 балла.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча ПСЖ - Марсель:

ПСЖ - Марсель 1:0

Гол: Неймар, 45+2

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Данилу (Мукиеле, 25), Бернат - Фабиан, Верратти, Витинья - Неймар (Солер, 88) - Месси (Сарабия, 79), Мбаппе

Марсель: Пау Лопес - Мбемба, Байи (Жиго, 44), Балерди - Клосс, Ронжье, Верету (Гуйе, 79), Тавареш (Каборе, 71) - Гендузи, Арит (Ундер, 71) - Алексис Санчес (Дьенг, 79)

Предупреждение: Маркиньос, 73

Удаление: Жиго, 72

Источник: MEGOGO