Куртуа - лучший вратарь года

Бельгиец стал обладателем приза имени Льва Яшина.

В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других индивидуальных наград.

В частности, стал известен лучший голкипер 2022 года.

Приз имени Льва Яшина получил вратарь Реала Тибо Куртуа.

В минувшем сезоне бельгиец провел 52 матча из них 22 всухую.

Бывшие обладатели приза имени Льва Яшина:

2019 - Алиссон (Ливерпуль)

2021 - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).