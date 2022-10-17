iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Куртуа - лучший вратарь года

Бельгиец стал обладателем приза имени Льва Яшина.
Вчера, 22:33
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
0 0 0

В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других индивидуальных наград.

В частности, стал известен лучший голкипер 2022 года.

Приз имени Льва Яшина получил вратарь Реала Тибо Куртуа.

В минувшем сезоне бельгиец провел 52 матча из них 22 всухую.

Бывшие обладатели приза имени Льва Яшина:

2019 - Алиссон (Ливерпуль)

2021 - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид
0 0 0

Статьи по теме

"Улыбка до ушей": Бензема показался на публике в предвкушении Золотого мяча "Улыбка до ушей": Бензема показался на публике в предвкушении Золотого мяча
"Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико "Самый счастливый человек": Лунин эмоционально отреагировал на свой дебют в Эль Класико
Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.22 Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.22
Реал - Барселона 3:1 обзор матча и результат игры 16.10.2022 Реал - Барселона 3:1 обзор матча и результат игры 16.10.2022
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Украина00:52
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина00:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Теннис00:26
Костюк победила на старте турнира в Мексике
Вчера, 23:57
Европа23:57
Гол Игнатенко не помог Бордо победить Бастию
Европа23:35
Бензема скопировал образ своего кумира для церемонии вручения Золотого Мяча
Европа23:20
Шевченко: Важно помнить, что война продолжается, но еще важнее оставаться на стороне Украины и помогать
Европа23:15
Золотой мяч-2022: результаты церемонии
Европа23:01
Манчестер Сити - лучший клуб года
Футбол22:55
Бензема - обладатель Золотого Мяча 2022
Европа22:33
Куртуа - лучший вратарь года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK