Куртуа - лучший вратарь года
Бельгиец стал обладателем приза имени Льва Яшина.
Вчера, 22:33
В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других индивидуальных наград.
В частности, стал известен лучший голкипер 2022 года.
Приз имени Льва Яшина получил вратарь Реала Тибо Куртуа.
В минувшем сезоне бельгиец провел 52 матча из них 22 всухую.
Бывшие обладатели приза имени Льва Яшина:
2019 - Алиссон (Ливерпуль)
2021 - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид
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