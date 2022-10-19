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Голкипер Милана может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

У Меньяна случился рецидив повреждения.
Сегодня, 19:51
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images
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Голкипер Милана Майк Меньян может больше не сыграть в этом году. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В сентябре француз получил повреждение голени в матче за сборную против Австрии в рамках Лиги наций. Сегодня игрок вышел на индивидуальные занятия, в ходе которых почувствовал боль в ноге.

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Таким образом существует вероятность, что Меньян сможет вернуться на поле лишь в 2023 году. Это означает, что француз пропустит чемпионат мира-2022, который пройдет с ноября по декабрь этого года. 

В нынешнем сезоне Меньян сыграл 7 матчей в рамках Серии А, в которых пропустил 8 голов.

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