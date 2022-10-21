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Левандовски: Аргентина – один из фаворитов Чемпионата мира-2022

Поляк отметил невероятную игру Лионеля Месси.
Сегодня, 13:49
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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Форвард Барселоны Роберт Левандовски высказался о соперниках сборной Польши на Чемпионате мира-2022.

"Когда речь идет об Аргентине, то говорить особо и не нужно. Это мощнейшая команда. Как я считаю, Аргентина – один из фаворитов турнира. Их важнейший игрок – Лео Месси, настоящая легенда. Так что нет сомнений – нас ждет очень сложная игра. Будет здорово встретиться со столь хорошей командой, где так много талантливых футболистов.

Мексика – сложный соперник, который не сдается до финального свистка. У них есть сочетание молодости и опыта. Мы хорошо знаем, что мексиканцы умеют хорошо играть на крупных турнирах. Для нас матч с Мексикой станет серьезным вызовом.

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Саудовская Аравия – это команда-сюрприз. Мы знаем, что у них крепкая оборона и хорошая тактическая подготовка. Они очень подвижны. Саудовская Аравия способна хорошо играть в атаке. Так что нам нужно правильно подойти к этому матчу.

Думаю, к групповому этапу мы подойдем с хорошим настроем. На каждую игру мы будем выходить с улыбкой, хоть мы и знаем, что будет сложно", – сказал Левандовски в интервью сайту ФИФА.

Напомним, ЧМ-2022 начнется уже 20 ноября на стадионе Лусаиль Айконик, где хозяева турнира примут национальную команду Эквадора в 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Чемпионат мира 2022
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