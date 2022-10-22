Аяччо - ПСЖ 0:3: обзор матча и результат игры 21.10.2022

Француз и аргентинец поочередно забивали и ассистировали в поединке с Аяччо.

В пятницу, 21 октября, ПСЖ в стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 встречался на выезде с Аяччо.

Парижская команда одержала разгромную победу над одним из аутсайдеров чемпионата, забив в ворота соперника три мяча, и закрепилась на вершине турнирной таблицы.

В середине первого тайма счет в поединке открыл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Лионель Месси. Ближе к концу встречи уже аргентинец забил с передачи француза, а вскоре лидеры атаки парижан снова поменялись ролями - Мбаппе оформил дубль после голевого паса Месси.

Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея в своем активе 32 очка и еще не потерпев ни одного поражения. Аяччо пребывает в зоне вылета, расположившись на 18-й позиции с восемью баллами.

Статистика матча Аяччо - ПСЖ 12-го тура чемпионата Франции

Аяччо - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78

Владение мячом: 35% - 65%

Удары (в створ): 8(1) - 11(6)

Атаки: 102 - 99

Аяччо: Лерой - Юссуф, Гонсалес, Авинель, Коне (Исмаэль, 74) - Байала (Нури, 57), Маркетти, Кутадер, Белаили (Мангани, 83) - Эль Идрисси (Баррето, 74), Муссити-Око (Амума, 57)

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Мукиеле, Маркиньос (Битшиабу, 84), Бернат - Фабиан, Верратти, Саншеш (Витинья, 62) - Солер (Сарабия, 71) - Месси, Мбаппе (Экитике, 83)

Предупреждение: Верратти, 22.