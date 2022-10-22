Аяччо - ПСЖ 0:3 Видео голов матча 21.10.2022

В пятницу, 21 октября, ПСЖ в стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 сыграл на выезде против Аяччо.

Парижане справились с одним из аутсайдеров чемпионата и одержали разгромную победу со счетом 3:0, которая стала для них десятой в нынешнем розыгрыше французского первенства.

Главными героями встречи стали Килиан Мбаппе и Лионель Месси, которые оформили все три взятия ворот, попеременно забивая и ассистируя друг другу.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 32 очка. Аяччо находится в зоне вылета, занимая 18-е место с восемью баллами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аяччо - ПСЖ:

Аяччо - ПСЖ 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78

Аяччо: Лерой - Юссуф, Гонсалес, Авинель, Коне (Исмаэль, 74) - Байала (Нури, 57), Маркетти, Кутадер, Белаили (Мангани, 83) - Эль Идрисси (Баррето, 74), Муссити-Око (Амума, 57)

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Мукиеле, Маркиньос (Битшиабу, 84), Бернат - Фабиан, Верратти, Саншеш (Витинья, 62) - Солер (Сарабия, 71) - Месси, Мбаппе (Экитике, 83)

Предупреждение: Верратти, 22.

Источник: MEGOGO