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Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3: обзор матча и результат игры 22.10.2022

Соперник Шахтера по группе Лиги чемпионов сумел спастись в последние минуты игры - не без помощи оппонента.
Сегодня, 18:40
Аугсбург - РБ Лейпциг / Getty Images
Аугсбург - РБ Лейпциг / Getty Images
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В субботу, 22 октября, на BBK Арене состоялся матч одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и РБ Лейпцигом. Поединок завершился результативной ничьей 3:3.

В середине первого тайма голом с пенальти отметился форвард "фуггеров" Мергим Бериша. После перерыва нападающий отдал две голевые передачи на Эрмедина Демировича и Рубена Варгаса, доведя счет до разгромного.

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На 65-й минуте защитник Аугсбурга Ягу за несколько мгновений умудрился получить сразу две желтые карточки, после чего начался камбек "быков". 

Сначала первый гол своей команды забил Андре Силва с передачи Доминика Собослаи. Но самое интересное произошло под занавес встречи. На 89-й минуте Кристофер Нкунку сократил отставание до минимума, а минутой позже Новоа Рамос сравнял счет, который и сохранился до самого конца.

Статистика матча Аугсбург- РБ Лейпциг 11-го тура Бундеслиги

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 11 - 19
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 15 - 11
Атаки: 92 - 107

Аугсбург - РБ Лейпциг 3:3
Голы: Бериша, 34, Демирович, 51, Варгас, 64 - Силва, 73, Нкунку, 89, Новоа Рамос, 90.

Аугсбург: Коубек - Педерсен (Калиджури, 78), Бауэр, Гауэлеу, Ягу - Варгас, Груэсо, Реджбечай, Демирович - Нидерлехнер (Майер, 87), Бериша (Фрамбергер, 74).

РБ Лейпциг: Блазвих - Хенрихс (Новоа Рамос, 73), Орбан, Гвардиол, Раум - Собослаи, Кампль (Хайдара, 59), Шлягер, Форсберг (Ольмо, 80) - Силва, Поульсен (Нкунку, 59).

Предупреждения: Бериша, Демирович, Груэсо, Ягу, Гауэлеу, Реджбечай - Силва.

Удаление: Ягу (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига аугсбург РБ Лейпциг
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