Боруссия разгромила на своем поле Штутгарт

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Штутгарт. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:0.

В первом тайме "шмели" сумели разгромить своих своих соперников, тем самым решив все вопросы касаемо триумфатора встречи. Голами отметились Джуд Беллингем, Николас Зюле и Джованни Рейна.

Во второй половине встречи хозяевам удалось забить еще два мяча. Беллингем записал на свой счет второй гол, а юный форвард клуба Юссуфа Мукоко сумел также отличиться.

После 11 туров Боруссия идет на четвертом месте с 19-ю очками, а Штутгарт занимает 16-ю строчку, набрав 8 баллов.

Боруссия - Штутгарт 5:0

Голы: Беллингем, 2, 53, Зюле, 13, Рейна, 44, Мукоко, 72

Боруссия Д: Кобель - Зюле, Хуммельс (Пасслак, 66), Шлоттербек (Джан, 56), Геррейру (Вольф, 80) - Брандт, Озджан, Рейна (Модест, 67), Беллингем - Адейеми (Азар, 67), Мукоко.

Штутгарт: Мюллер - Антон, Загаду, Мавропанос - Соса, Эндо, Мийо (Нарти, 57), Ахамада (Каразор, 74) - Мвумпа (Фюрих, 57), Гирасси (Пфайффер, 74), Тиагу Томаш (Переа, 62).

Предупреждения: Озджан, Хуммельс.