Гвардиола: Я не могу на английском описать игру Холанда

Специалист признался, что ему не хватит словарного запаса, чтобы высказать все впечатления от перформансов норвежца.

Вчера, 22 октября, Манчестер Сити в рамках чемпионата Англии обыграл Брайтон со счетом 3:1.

Норвежеский нападающий Эрлинг Холанд в очередной раз не ушел с поля без забитого мяча.

Пеп Гвардиола признался, что игрок настолько впечатляет его, что ему не хватит слов, чтобы описать игру форварда.

"Я каталонец, поэтому моего английского недостаточно, чтобы описать игру Холанда. Цифры невероятны, нет никаких сомнений в его качестве. Он так амбициозен, помог нам победить", - заявил специалист.

Напомним, Холанд является с отрывом лучшим бомбардиром нынешнего сезона АПЛ, забив 17 голов в 11 матчах турнира.