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Дубль Холанда помог Манчестер Сити одолеть Брайтон

"Горожане" добыли очередные три очка.
Сегодня, 19:13
ФК Манчестер Сити / Getty Images
ФК Манчестер Сити / Getty Images
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В субботу, 22 октября, в рамках 13 тура АПЛ Манчестер Сити принимал Брайтон. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Главный голеадор "горожан" Эрлинг Холанд в первом тайме сумел отличиться дублем. Норвежец дважды поразил ворота соперника - на 22-й и 43-й минутах.

Во второй 45-минутке Брайтон смог отквитать один мяч благодаря усилиям Леандро Троссарда, однако хавбек Кевин де Брюйне восстановил разрыв в два гола, на что гости не смогли уже ничем ответить.

После 13 туров Манчестер Сити идет на втором месте с 26-ю очками, а Брайтон занимает 8-ю строчку, набрав 15 баллов.

Манчестер Сити - Брайтон 3:1

Голы: Холланд, 22, 43, Де Брюйне, 75 - Троссар, 53

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу – де Брюйне, Бернарду Силва, Родри – Грилиш (Палмер, 77), Марез (Фоден, 62), Холанд (Альварес, 80).

Брайтон: Санчес - Данк, Уэбстер, Велтман (Эступиньян, 66) - Марч, Гросс (Сармиенто, 87), Мак Аллистер (Гилмор, 87), Кайседо, Лаллана (Лемпти, 46) - Велбек (Ундав, 79), Троссард

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Брайтон
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