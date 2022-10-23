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Бетис - Атлетико 1:2: обзор матча и результат игры 23.10.2022

Как же долгожданные выходы в основе вдохновляют француза на забитые голы.
Сегодня, 20:10
Анхель Корреа и Антуан Гризманн / Getty Images
Анхель Корреа и Антуан Гризманн / Getty Images
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В воскресенье, 23 октября, на Бенито Вильямарин прошел матч 11-го тура испанской Ла Лиги между Бетисом и Атлетико. Победу праздновала мадридская команда со счетом 2:1.

Все голы поединка были забиты во втором тайме, главным героем которого стал Антуан Гризманн, оформивший дубль. С того момента, как "матрасники" договорились с Барселоной о снижении цены за игрока, француз постоянно выходит в основе и дает команде необходимую продуктивность.

Но Атлетико не был бы собой, если бы он не создал для себя нервную концовку, пропустив необязательный гол от Набиля Фекира.

В итоге Диего Симеоне и его парни завоевали очередные три очка, вернувшись на третье место чемпионата Испании. Бетис идет в зоне Лиги Европы на пятой позиции с 20-ю очками.

Статистика матча Бетис - Атлетико 1:2 11-го тура Ла Лиги

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 10 - 17
Атаки: 130 - 114

Бетис - Атлетико 1:2
Голы: Фекир, 84 - Гризманн, 54, 71

Бетис: Силва - Сабали (Гарсия, 76), Песселья, Луис Фелипе (Руис, 20), Морено - Родригес, Гуардадо (Фекир, 75), Луис Энрике (Крус, 65), Карвалью, Родри (Хоакин, 65) - Иглесиас.

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилдо - Корреа (Феликс, 76), Кондогбия, Витсель, Сауль (Де Пауль, 86) - Гризманн (Карраско, 76), Мората (Кунья, 59).

Предупреждения: Родригес, Силва - Молина, Мората, Кондогбия.

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