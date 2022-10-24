Тер Штеген записал на свой счет уникальное достижение Ла Лиги

Голкипер является одной из причин успеха "сине-гранатовых" в первой части сезона.

В воскресенье, 23 октября, в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги Барселона разгромила Атлетик из Бильбао со счетом 4:0.

В очередной раз в этом сезоне голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген отстоял на "ноль". Для 30-летнего немца данный поединок стал уже девятым в чемпионате Испании, когда он ушел с поля, не пропустив.

По информации Bleacher Report, тер Штеген установил новый рекорд Ла Лиги - за всю историю проведения турнира он стал первым вратарем, кто не пропустил ни одного гола в девяти из стартовых одиннадцати матчей.

Напомним, что ранее в игре против мадридского Реала тер Штеген прервал собственную рекордную серию.