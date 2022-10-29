Наполи добыл разгромную победу над Сассуоло

В субботу, 29 октября, в рамках 12 тура Серии А Наполи принимал Сассуоло. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал форвард неаполитанцев Виктор Исимхен. Нигериец к 77-й минуте отметился хет-триком, принеси победу своей команде.

После 12 туров Наполи идет на первом месте с 32-мя баллами, а Сассуоло занимает 9-ю строчку, набрав 15 очков.

Наполи - Сассуоло 4:0

Голы: Осимхен, 4, 19, 77, Кварацхелия, 36

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Дзаноли, Лоботка (Демме, 79), Зелиньски (Элмаз, 56), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 56), Лосано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 71).

Сассуоло: Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Обианг, Харруи, Лопес, Фраттези, Торстведт (Матеус Энрике, 65), Пинамонти (Альварес, 65), Лорьянте, Сейде (Траоре, 46).

Предупреждения: Лопес, Лорьянте.

Удаление: Лорьянте