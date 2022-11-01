Ключевой защитник Манчестер Сити выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе

Фланговый защитник Манчестер Сити Жоау Канселу поделился мнением о выступлениях в стане английского клуба.

"Переход в Манчестер Сити - самый важный шаг в моей карьере. Конечно, я играл в таких больших клубах, как Бенфика, Валенсия, Интер, Ювентус, но думаю, что сейчас Манчестер Сити – это другой уровень.

Конечно, первые полгода после перехода были не лучшими. Мне требовалось время на адаптацию. Но сейчас я уже привык ко всему. Надеюсь провести в Ман Сити еще много лет, потому что здесь мне хорошо.

Читайте также: "Пошел ты, Рубен": игроки Манчестер Сити накинулись на Диаша за фотосессию для мужского журнала

Я могу говорить об этом, потому что после моей ошибки в матче с Ливерпулем – индивидуальной ошибки, из-за которой Ливерпуль получил три очка – меня поддерживали. Я чувствовал любовь со стороны фанатов, и я хочу отплатить им за нее в будущем.

Я хочу приносить болельщикам трофеи, потому что это лучший способ отплатить за поддержку, которую они мне оказывают", – сказал Канселу в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца 2 гола и 1 ассист в 12 матчах АПЛ.