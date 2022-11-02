Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала
Украинский универсал в ближайшее время сможет выйти на поле.
Сегодня, 17:18
Украинец Александр Зинченко близок к возвращению на футбольное поле.
По информации английских СМИ, универсал восстановился от повреждения.
Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе лондонской команды.
Таким образом, в следующем матче чемпионата Англии Зинченко уже сможет быть в заявке.
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