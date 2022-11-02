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Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе Арсенала

Украинский универсал в ближайшее время сможет выйти на поле.
Сегодня, 17:18
Александр Зинченко
Александр Зинченко
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Украинец Александр Зинченко близок к возвращению на футбольное поле.

По информации английских СМИ, универсал восстановился от повреждения.

Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе лондонской команды.

Таким образом, в следующем матче чемпионата Англии Зинченко уже сможет быть в заявке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко
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