Модрич установил рекорд Лиги чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Реал принимает Селтик. На 5 минуте матча в ворота "кельтов" назначили пенальти.

Приговор решил исполнить хорватский полузащитник Лука Модрич. Игрок открыл счет в матче, забив с 11-метровой отметки.

Благодаря голу футболист установил уникальное достижение. Модрич стал самым старым автором забитого гола с пенальти в ЛЧ.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 3:0 в пользу Реала. Кроме Модрича забивали Марко Асенсио и Родриго.