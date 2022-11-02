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Модрич установил рекорд Лиги чемпионов

Хорвату покорилось уникальное достижение.
Вчера, 21:02
Лука Модрич
Лука Модрич
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В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Реал принимает Селтик. На 5 минуте матча в ворота "кельтов" назначили пенальти.

Приговор решил исполнить хорватский полузащитник Лука Модрич. Игрок открыл счет в матче, забив с 11-метровой отметки.

Благодаря голу футболист установил уникальное достижение. Модрич стал самым старым автором забитого гола с пенальти в ЛЧ.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 3:0 в пользу Реала. Кроме Модрича забивали Марко Асенсио и Родриго.

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