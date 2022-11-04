Клопп высказался о прогрессе Нуньеса в последних матчах

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался об игре форварда клуба Даривина Нуньеса.

"Он сделал несколько больших шагов, но еще есть куда расти. У парня невероятный набор качеств.

Он представляет собой угрозу у ворот соперника, он участвует во многих эпизодах. Дарвин всегда предлагает себя как игрока, которому можно сделать пас и выполнить на него передачу с фланга.

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Против Наполи он не играл очень много, но участвовал в голах, а это хороший показатель. Так что это большие шаги вперед", – сказал немец в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне на счету 23-летнего уругвайца 3 гола и 1 ассист в 8 матчах АПЛ.