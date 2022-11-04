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Анчелотти: Моуринью – выдающаяся футбольная личность

Итальянский специалист поделился мнением о карьере давнего приятеля.
Сегодня, 21:06
Моуринью и Анчелотти / Getty Images
Моуринью и Анчелотти / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал работу Жозе Моуринью в Роме.

"Я знаю Жозе уже много лет и считаю, что Рома его изменила. Их союз идеально подходит и команде, и самому Моуринью.

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Он выдающаяся личность в мире футбола. Его добропорядочность и ум остаются на прежнем уровне", – сказал Анчелотти в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, "Особенный" возглавил римлян в прошлом сезоне и привел их к победе в Лиге конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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