Анчелотти: Моуринью – выдающаяся футбольная личность
Итальянский специалист поделился мнением о карьере давнего приятеля.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал работу Жозе Моуринью в Роме.
"Я знаю Жозе уже много лет и считаю, что Рома его изменила. Их союз идеально подходит и команде, и самому Моуринью.
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Он выдающаяся личность в мире футбола. Его добропорядочность и ум остаются на прежнем уровне", – сказал Анчелотти в интервью Corriere dello Sport.
Напомним, "Особенный" возглавил римлян в прошлом сезоне и привел их к победе в Лиге конференций.