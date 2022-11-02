Анчелотти догнал Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов

Никто в истории турнира не побеждал чаще, чем эти две легенды футбола.

Мадридский Реал разгромил шотландский Селтик со счетом 5:1 в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Королевский клуб заработал три очка, благодаря чему вышел в плей-офф турнира с первого места, обогнав немецкий РБ Лейпциг на один балл.

Как сообщает ESPN Stats & Info, для главного тренера "бланкос" Карло Анчелотти эта победа стала уже 102-й в рамках Лиги чемпионов.

Это позволило ему догнать абсолютного рекордсмена соревнования сэра Алекса Фергюсона. На счету великого шотландца также 102 победы. Этот результат держится с сезона-2012/13.

Уже на стадии 1/8 финала Анчелотти сможет стать единоличным обладателем рекорда.

Напомним, что подопечному Анчелотти, Луке Модричу, покорилось уникальное достижение турнира.