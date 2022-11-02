iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти догнал Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов

Никто в истории турнира не побеждал чаще, чем эти две легенды футбола.
Вчера, 22:06
Сэр Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти / Getty Images
0 0 0

Мадридский Реал разгромил  шотландский Селтик со счетом 5:1 в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Королевский клуб заработал три очка, благодаря чему вышел в плей-офф турнира с первого места, обогнав немецкий РБ Лейпциг на один балл.

Как сообщает ESPN Stats & Info, для главного тренера "бланкос" Карло Анчелотти эта победа стала уже 102-й в рамках Лиги чемпионов.

Это позволило ему догнать абсолютного рекордсмена соревнования сэра Алекса Фергюсона. На счету великого шотландца также 102 победы. Этот результат держится с сезона-2012/13.

Уже на стадии 1/8 финала Анчелотти сможет стать единоличным обладателем рекорда.

Напомним, что подопечному Анчелотти, Луке Модричу, покорилось уникальное достижение турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Карло Анчелотти Реал Мадрид сэр Алекс Фергюсон
0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: все участники плей-офф Лига чемпионов: все участники плей-офф
Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте
Анчелотти могут дисквалифицировать за "придуманный" пенальти в матче Реал - Жирона Анчелотти могут дисквалифицировать за "придуманный" пенальти в матче Реал - Жирона
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - РБ Лейпциг 0:4 видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов
Шахтер - РБ Лейпциг 0:4 видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:20
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть и когда
Лига Чемпионов00:12
Группа H:ПСЖ обыграл Ювентус, но потерял первое место из-за сумасшествия Бенфики в Израиле
Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: все участники плей-офф
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Милан разгромил Зальцбург, завоевав путевку в плей-офф Лиги чемпионов, Челси обыграл Динамо Загреб
Лига Европы23:42
Наставник Фенербахче: Динамо будет играть за свою честь и достоинство
Еврокубки23:33
Прометей не сумел отыграть отставание в матче Еврокубка против Ховентут
Лига Чемпионов23:09
Йовичевич: По-спортивному, мои пацаны - герои
Еврокубки22:57
Будивельник добыл важнейшую победу над Бриндизи в Кубке Европы ФИБА
Лига Чемпионов22:41
Мбаппе покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK