Зинченко выйдет в старте на лондонское дерби Арсенала и Челси

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Челси и Арсеналом.

В стартовый состав "канониров" возвращается Александр Зинченко. Украинец пропустил последние матчи своей команды из-за травмы. Александр был в запасе Арсенала на игру против Цюриха в Лиге Европы, однако Микель Артета решил его не выпускать.

Челси: Менди - Аспиликуэта, Чалоба, Силва, Кукурелья - Лофтус-Чик, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Стерлинг - Обамеянг.

Запасные: Беттинелли, Броя, Галлахер, Закария, Зиеш, Ковачич, Кулибали, Пулишич, Холл.

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Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Парти, Джака - Сака, Жезус, Мартинелли.

Запасные: Тернер, Виейра, Эльнени, Локонга, Нельсон, Нкетия, Седрик, Тирни, Холдинг.

Матч Челси - Арсенал начнется в 14:00 по киевскому времени.