Роналду будет капитаном Манчестер Юнайтед в матче против Астон Виллы

От бунтовщика до капитана всего несколько игр.

В воскресенье, 6 ноября, на Вилла Парк состоится матч 15-го тура АПЛ между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сообщил, что Криштиану Роналду выведет команду на поле в статусе капитана.

"Когда ты капитан и лидер, ты должен подавать пример, и именно этого я жду от него — он важная часть команды, мы довольны им и теперь он должен взять на себя еще большую роль лидера", - цитирует нидерландца utdreport.

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - Дендонкер, Дуглас Луис, Рэмзи, Буэндия, Бэйли - Уоткинс.

Запасные: Ольсен, Аугустинссон, Беднарек, Ингс, Камара, МакГинн, Сансон, Чемберс, Янг.

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Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен, Рэшфорд, ван де Бек, Гарначо - Роналду.

Запасные: Дубравка, Эланга, Магуайр, МакТоминей, Маласия, Марсьяль, Пельистри, Фред, Шортайр.

Матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед начнется в 16:00 по киевскому времени.