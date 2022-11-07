Легендарный форвард Челси решил сменить религию

Одним мусульманином в мире стало больше.

Дидье Дрогба, легендарный нападающий Челси и сборной Кот Д'ивуара, недавно принял ислам, передает Goal.

Четырехкратный чемпион Англии принял религию Мухаммеда. Известный проповедник доктор Мухаммад Салах (не путать с Мохамедом Салахом из Ливерпуля) поделился фотографиями церемонии смены вероисповедания на своей официальной странице в Facebook.

Бывший форвард "пенсионеров" — не первый топ-футболист, принявший ислам. Он следует по стопам длинного списка игроков.

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Кларенс Зеедорф, бывший полузащитник Милана и сборной Нидерландов, Эммануэль Адебайор, бывший капитан сборной Того и форвард Арсенала с Тоттенхэмом, а также Франк Рибери, бывшая французская звезда мюнхенской Баварии - все они относительно недавно стали мусульманами.