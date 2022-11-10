Мальорка - Атлетико 1:0 Видео гола и лучших моментов матча 09.11.2022

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Мальорка на своем поле принимала Атлетико.

Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте, а его автором стал форвард хозяев Мурики.

Мадридский коллектив пытался избежать поражения, но реализовать моменты не сумел.

Вашему вниманию видео всех голов матча Мальорка - Атлетико в 14-м туре Ла Лиги:

Мальорка - Атлетико 1:0

Гол: Мурики, 16

Мальорка: Райкович – Гонсалес (Руссо, 90+1), Валент, Раильо, Копете, Хауме Коста – Антонио Санчес (Гренье, 72), где Галларета, Баба (Батталья, 46), Ли Кан Ин (Ндиай, 72) – Мурики

Атлетико: Облак – Молина (Корреа, 30), Савич, Фелипе, Рейнилду (Регилон, 69) – Льоренте, де Пауль (Коке, 69), Витсель, Карраско (Лемар, 59) – Гризман, Мората

Предупреждения: Баба, 26, Ли Кан Ин, 36, где Галларета, 71, Гренье, 90+2 – Молина, 15, где Пауль, 34

Источник: MEGOGO