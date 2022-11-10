Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Лука Ромеро стал первым футболистом 2004 года, который забил в итальянском чемпионате.
Вчера, 23:38
В рамках 12 тура чемпионата Италии Лацио с минимальным счетом победил Монцу.
Автором единственного забитого мяча стал аргентинец Лука Ромеро.
17-летний футболист установил своеобразное достижение в рамках итальянской Серии А.
Ромеро стал первым игроком в истории турнира 2004 года рождения, забившим гол.
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