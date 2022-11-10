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Футбол

Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А

Лука Ромеро стал первым футболистом 2004 года, который забил в итальянском чемпионате.
Вчера, 23:38
Лука Ромеро
Лука Ромеро

В рамках 12 тура чемпионата Италии Лацио с минимальным счетом победил Монцу.

Автором единственного забитого мяча стал аргентинец  Лука Ромеро.

17-летний футболист установил своеобразное достижение в рамках итальянской Серии А.

Ромеро стал первым игроком в истории турнира 2004 года рождения, забившим гол.


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