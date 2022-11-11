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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Видео голов и лучших моментов матча 10.11.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:52
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Видео голов / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Видео голов / Getty Images

В рамках 1/16 финала плей-офф Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Астон Виллу.

В первом тайме команды не смогли открыть счет голам, однако во второй половине забили на двоих шесть голов.

Победителем в голевом противостояние стал Манчестер Юнайтед - 4:2.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла в 1/16 финала Кубка английской лиги:

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2
Голы: Мартиаль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 - Уоткинс, 48, Далот, 61 (в собственные ворота)

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