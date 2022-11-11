Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Видео голов и лучших моментов матча 10.11.2022

В рамках 1/16 финала плей-офф Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Астон Виллу.

В первом тайме команды не смогли открыть счет голам, однако во второй половине забили на двоих шесть голов.

Победителем в голевом противостояние стал Манчестер Юнайтед - 4:2.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла в 1/16 финала Кубка английской лиги:

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2

Голы: Мартиаль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоминей, 90+1 - Уоткинс, 48, Далот, 61 (в собственные ворота)