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Клопп встал на защиту Трента после критики со стороны Невилла

Немецкий специалист поддержал своего подопечного.
Сегодня, 21:20
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на критику Гари Невилла в адрес Трента Александер-Арналдло из-за его неуверенной игры в обороне.

"Я слышал, что Гари Невилл что-то говорил про важные матчи, мол, Трент не может играть в таких матчах. Но Тренту 24 года, а он уже выиграл немало финалов, важных матчей, в которых нужно защищаться.

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Он играл в финалах против Челси, например, противостоял футболистам мирового уровня, превосходящим тех, кто ему встретится на ЧМ. И он всегда хорошо защищался против них. Я не понимаю, почему мы вообще это обсуждаем", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Трента 1 гол в 13 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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