Ливерпуль и МЮ поборятся за немецкого таланта

Юссуфа Мукоко может перебраться в АПЛ

Контракт 17-летнего Юссуфы Мукоко с Боруссией Дортмунд подходит к концу, и стороны не могут договориться о продлении.

Этим намерен воспользоваться ряд топ-клубов Европы, среди которых числятся Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Bild, мерсисайдцы и манкунианцы готовы побороться за юного форварда, стоимость которого оценивается в 30 млн евро.

Источник отмечает, что клубы попытаются подписать Мукоко летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забив 6 мячей и отдав 4 голевых паса.