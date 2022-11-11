В противостоянии двух Боруссий сильнее оказалась команда из Менхенгладбаха

В пятницу, 11 ноября, в рамках 15-го тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах принимала Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал хавбек команды из Менхенгладбаха Йонас Хофманн. 30-летний немец забил гол и отдал две результативные передачи.

После 15-ти туров Боруссия М идет на 7-м месте с 22-мя баллами, а Боруссия Д занимает шестую строчку, набрав 25 очков.

Боруссия М — Боруссия Д 4:2

Голы: Хофманн, 4, Бенсебаины, 26, Тюрам, 30, Коне, 46 – Брандт, 19, Шлоттербек, 40

Боруссия М: Ольшовски – Скалли, Эльведы, Фридрих, Бенсебаины – Нетц, Штиндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн, Уайгль, Коне (Итакура, 88) – Тюрам.

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Гуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 60), Геррейру – Джан (Озджан, 59) – Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллингем, Мален (Адейемы, 71) – Мукоко.