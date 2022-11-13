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"Прекрасный способ забыть о поражении": Де Брюйне показал, как дурачится с сыном

Бельгиец поделился трогательным видео с чадом.
Сегодня, 11:56
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

В субботу, 12 ноября, Манчестер Сити уступил на своем поле Брентфорду со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время.

Данное поражение весьма могло ударить по моральному духу игроков "горожан", однако не хавбека Кевина Де Брюйне.

Бельгиец поделился в соцсетях милым видео, где он дурачится с сыном, подписав: "Прекрасный способ забыть о поражении".

В текущем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 3 гола и 9 ассистов в 14 матчах АПЛ.

Ранее Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

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