"Прекрасный способ забыть о поражении": Де Брюйне показал, как дурачится с сыном

В субботу, 12 ноября, Манчестер Сити уступил на своем поле Брентфорду со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время.

Данное поражение весьма могло ударить по моральному духу игроков "горожан", однако не хавбека Кевина Де Брюйне.

Бельгиец поделился в соцсетях милым видео, где он дурачится с сыном, подписав: "Прекрасный способ забыть о поражении".

В текущем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 3 гола и 9 ассистов в 14 матчах АПЛ.

Ранее Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой.