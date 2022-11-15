iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антони: Чемпионат мира, Лига чемпионов и Золотой мяч - не моя мечта

Бразильский игрок рассказал, что для него было главной мечтой всей его жизни.
Сегодня, 21:53
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед в составе сборной Бразилии выступит на чемпионате мира в Катаре.

Перед началом турнира 22-летний футболист рассказал, что для него было главной мечтой, когда он только начинал играть.

"Когда вы говорите со СМИ, они всегда спрашивают вас о ваших мечтах. Лига чемпионов? Чемпионат мира? Золотой мяч?", - сказал Антони.

"Это не мои мечты. Это мои цели. Моей единственной мечтой было забрать родителей из фавел. Не было никакого плана Б. Я или сделал бы это, или умер, пытаясь".

"Я всегда говорю, что куда бы я не пошел в жизни, вне зависимости от того, что произойдет со мной, я представляю то место, которое всему меня научило. Без своего дома и своих людей ничто из этого не имеет значения".

Читай также: Бразилия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Напомним, что чемпионат мира начнется 20 ноября. Бразилия попала в одну группу с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони бразилия манчестер юнайтед АПЛ Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков
Новичок МЮ объяснил, почему его не волнует чужая критика Новичок МЮ объяснил, почему его не волнует чужая критика
Льорис о радужной повязке: Я должен проявлять уважение к ним Льорис о радужной повязке: Я должен проявлять уважение к ним
Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него Роналду: Манчестер Юнайтед - маркетинговый клуб, Глейзерам плевать на него
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Батлер блокирует бросок Букера на победу, Мартин-мл. - лучший данкер дня
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Батлер блокирует бросок Букера на победу, Мартин-мл. - лучший данкер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202222:41
Бавария отправит на чемпионат мира наибольшее количество игроков
Формула 122:25
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 122:15
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
НБА22:09
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Батлер блокирует бросок Букера на победу, Мартин-мл. - лучший данкер дня
Европа21:53
Антони: Чемпионат мира, Лига чемпионов и Золотой мяч - не моя мечта
Европа21:14
Тухель может заменить Симеоне в Атлетико
Украина20:36
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ЧМ-202220:30
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
Формула 120:09
Феррари отрицает слухи об уходе Бинотто
Украина19:45
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK