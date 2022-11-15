Антони: Чемпионат мира, Лига чемпионов и Золотой мяч - не моя мечта

Бразильский игрок рассказал, что для него было главной мечтой всей его жизни.

Вингер Манчестер Юнайтед в составе сборной Бразилии выступит на чемпионате мира в Катаре.

Перед началом турнира 22-летний футболист рассказал, что для него было главной мечтой, когда он только начинал играть.

"Когда вы говорите со СМИ, они всегда спрашивают вас о ваших мечтах. Лига чемпионов? Чемпионат мира? Золотой мяч?", - сказал Антони.

"Это не мои мечты. Это мои цели. Моей единственной мечтой было забрать родителей из фавел. Не было никакого плана Б. Я или сделал бы это, или умер, пытаясь".

"Я всегда говорю, что куда бы я не пошел в жизни, вне зависимости от того, что произойдет со мной, я представляю то место, которое всему меня научило. Без своего дома и своих людей ничто из этого не имеет значения".

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Напомним, что чемпионат мира начнется 20 ноября. Бразилия попала в одну группу с Сербией, Швейцарией и Камеруном.