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Неймар: Играть с Месси и Мбаппе - огромное удовольствие

Бразилец в восторге от игры своих партнеров.
Сегодня, 19:20
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images
Месси, Неймар и Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар высказался об игре с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.  

"Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Все хотят быть на чемпионате мира.

Мы не очень много обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два отличных игрока, а Месси давно считается лучшим в мире.

Килиан – молодой игрок, который растет и демонстрирует свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда здорово играть бок о бок с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу выше", – сказал Неймар в интервью The Telegraph.

В текущем сезоне на счету бразильца 11 голов и 9 ассистов в 14 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Лионель Месси Килиан Мбаппе

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