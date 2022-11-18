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МЮ работает над тем, чтобы разорвать контракт с Роналду

Похоже, карьера португальца на Олд Траффорд окончена.
Сегодня, 15:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Манчестер Юнайтед проводит консультации со своими юристами, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Криштиану Роналду, об этом сообщает The Athletic. Это будет ответом на интервью, что португалец дал Пирсу Моргану.

Также стало известно, что теперь в МЮ Роналду считается персоной нон-грата, клуб не желает его возвращения после мундиаля. За это выступает и Эрик Тен Хаг, и большинство игроков первой команды. Но "дьяволы" ищут способ сделать все быстро и мирно, поскольку не желают доводить дело до суда.

Кроме того, Юнайтед не планирует выплачивать Роналду компенсацию. По информации некоторых СМИ, речь идет о 16 млн евро, которые футболист должен был заработать до конца своего контракта летом 2023 года. Именно над этим сейчас работают юристы, ищут способ легко и быстро расторгнуть сделку.

С точки зрения клуба это будет компенсацией за отсутствие лояльности. При этом подчеркивается, что МЮ намерен сохранить уважение к португальскому форварду.

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