Де Дзерби: Я не боялся умереть во время бомбежки Киева

Экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о том, как пережил первые дни войны в Украине во время вторжения российских оккупантов.

"Я не боялся умереть во время бомбардировки Киева. Я переживал только за своих ребят. Мы строили очень особую и красивую команду с Шахтером, но из-за войны я был вынужден покинуть все", — заявил Де Дзерби в интервью Sportitalia.

Напомним, итальянский специалист покинул Украину после недоигранного сезона 2021/22.

Осенью Де Дзерби возглавил Брайтон. После 14-ти туров команда идет на 7-м месте, набрав 21 балл.