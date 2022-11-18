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Почеттино готов заменить Саутгейта на посту тренера сборной Англии

Аргентинец открыт к работе на уровне национальных сборных.
Сегодня, 19:04
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Контракт Гарета Саутгейта с Федерацией футбола Англии действует до конца чемпионата Европы 2026 года.

Однако плохие результаты в недавних матчах, а также выбор одних и тех же исполнителей вне зависимости от их действующей игровой формы, все больше настраивают английских болельщиков против тренера.

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В то же самое время Маурисио Почеттино, который провел в Англии достаточно много времени, признался, что был бы не против возглавить "Трех львов".

"Конечно, я был бы в этом заинтересован", - цитирует аргентинца Daily Mail. "Мои отношения с Англией всегда были очень хорошими. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я открыт ко всему".

Напомним, что Маурисио Почеттино остается без работы после того, как он покинул ПСЖ прошлым летом.

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