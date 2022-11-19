Ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом

Опорный полузащитник Серхио Бускетс собирается покинуть Барселону летом. Об этом сообщает издание As.

34-летний испанец рассматривал вариант с уходом этой зимой, однако главный тренер клуба Хави рассчитывает на футболиста до конца кампании 2022/23.

Каталонцы не собираются продлевать соглашение с игроком, которое истекает уже в июле, из-за высокой зарплаты хавбека.

Отметим, после ухода из Барселоны Бускетс планирует несколько лет поиграть в МЛС, так как его очень привлекает североамериканский чемпионат.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Amazon выпустит документальный сериал про Барселону.