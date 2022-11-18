Amazon выпустит документальный сериал про Барселону

В декабре этого года на Amazon Prime стартует документальный сериал "Барселона, новая эра", снятый студией Барса, сообщает официальный сайт клуба. Это будет пятисерийное шоу, которое расскажет о трансформации современной Барселоны: от Кике Сетьена до Хави.

История будет начинаться с поражения от Баварии в Лиге Чемпионов и до нынешнего состояния клуба. Авторы планируют более подробно и от лица первой команды показать, через что прошла Барселоны при Сетьене, Кумане и Хави. Как клуб прощался с Суаресом и Месси, и как начал его трансформацию новый президент Лапорта.

Сообщается, что съемки поддержали не только боссы Барселоны, но и игроки. А Хави вообще был одним из тех, кто с начала и до конца сражался за это решение.