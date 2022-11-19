Хавбек Манчестер Сити поделился впечатлениями после езды на верблюде

Хавбек сборной Англии и Манчестер Сити Джек Грилиш покатался на верблюде в Катаре и рассказал об этом СМИ.

"Нам всем дали цветы. Еще там был верблюд. Я забрался ему на спину. Еще там была какая-то птица.

Верблюд встал на ноги, было так высоко, что я испугался. Я забрался на него, но не думал, что будет так высоко, потому что я не представлял, какой он огромный. Когда верблюд встал, он стал таким большим.

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Около наших комнат есть фотографии с нашими семьями, и это делает комнаты немного более домашними", – сказал Грилиш в интервью TalkSPORT.

В текущем сезоне на счету 27-летнего англичанина 1 гол в 8 матчах АПЛ.