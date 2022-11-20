Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с молодым защитником
Бальде может получить улучшенное соглашение.
Барселона намерена обезопасить себя от возможной потери фулбека Алекса Бальде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
После вызова 19-летнего игрока в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы хотят как можно скорее продлить контракт с футболистом. Клуб считает необходимым решить вопрос как можно быстрее.
Нынешнее соглашение Бальде с Барселоной рассчитано до лета 2024 года. Обе стороны нацелены на продолжение сотрудничества.
В текущем сезоне на счету испанца 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом.