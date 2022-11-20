Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с молодым защитником

Барселона намерена обезопасить себя от возможной потери фулбека Алекса Бальде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

После вызова 19-летнего игрока в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы хотят как можно скорее продлить контракт с футболистом. Клуб считает необходимым решить вопрос как можно быстрее.

Нынешнее соглашение Бальде с Барселоной рассчитано до лета 2024 года. Обе стороны нацелены на продолжение сотрудничества.

В текущем сезоне на счету испанца 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом.