iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с молодым защитником

Бальде может получить улучшенное соглашение.
Сегодня, 10:19
Алекс Бальде / Getty Images
Алекс Бальде / Getty Images

Барселона намерена обезопасить себя от возможной потери фулбека Алекса Бальде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

После вызова 19-летнего игрока в сборную Испании на ЧМ-2022 каталонцы хотят как можно скорее продлить контракт с футболистом. Клуб считает необходимым решить вопрос как можно быстрее.

Нынешнее соглашение Бальде с Барселоной рассчитано до лета 2024 года. Обе стороны нацелены на продолжение сотрудничества.

В текущем сезоне на счету испанца 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны
Ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом Ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом
Лапорта: Пике всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны Лапорта: Пике всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны
Amazon выпустит документальный сериал про Барселону Amazon выпустит документальный сериал про Барселону
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ММА11:15
Бои без правил: расписание боев и турниров
ЧМ-202210:54
Венгер: ЧМ-2022 - последний шанс для Месси, Роналду, Неймара
ЧМ-202210:31
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира
Европа10:19
Барселона намерена как можно скорее продлить контракт с молодым защитником
ЧМ-202209:55
Луис Энрике рассказал, кем мог бы стать, если бы не футбол
НХЛ09:30
НХЛ: Колорадо нанес поражение Вашингтону, Тампа обыграла Нэшвилл
Европа09:21
Директор Ромы опроверг информацию об интересе клуба к Роналду
ЧМ-202209:00
Сражение за первые баллы: анонс на матч Катар - Эквадор на ЧМ-2022
ЧМ-202208:45
Катар - Эквадор: онлайн-трансляция матча чемпионата мира 20.11.2022
НБА08:40
НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK