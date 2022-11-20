Де Йонг убежден в том, что Барселона слила его контракт в СМИ

Хавбек Барселоны Френки де Йонг считает, что детали его контракта с "сине-гранатовыми" были опубликованы после утечки из клуба.

"В какой-то момент были опубликованы детали моего контракта. Я не сливал их. Кроме меня, лишь одна сторона имела доступ к контракту. Так что это была утечка из Барселоны. После такого думаешь: "Это уже лишнее".

А потом вдруг я получил письмо с вопросом о том, является ли мой контракт действительным, так как предыдущий президент Бартомеу заключал его в тот момент, когда уже не имел права это делать.

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Меня раздражало, что клуб ведет себя так, но я не мог на это повлиять. Я не чувствовал, что тренер настроен против меня. В интервью он постоянно говорил, что доволен моей игрой, и упоминал экономические проблемы Барселоны. Думаю, ему было сложно комментировать эту тему", – сказал де Йонг в интервью De Telegraaf.

Напомним, по контракту нидерландец должен был до 2026 года получить 88,58 млн евро от Барселоны фиксированной зарплаты и бонусов за лояльность.