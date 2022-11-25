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Футбол лечит религию: врач Атлетико поможет Папе Римскому с больным коленом

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Сегодня, 18:20
Папа Франциск / Getty Images
Папа Франциск / Getty Images

Ватикан пригласил главного врача мадридского Атлетико, чтобы тот помог вылечить проблемное колено Папы Франциска, передает CNN.

Хосе Мария Вильялон, специалист в области ортопедической хирургии и травматологии, рассказал испанской радиостанции COPE, что он был частью группы специалистов, которые отправились лечить Папу Римского.

"И от Епископской конференции, и от Апостольской нунциатуры Ватикана в Испании они попросили группу специалистов помочь Папе в ситуации, в которой он находится", — сказал Вильялон. "Мы видим его в инвалидной коляске. Давайте посмотрим, сможем ли мы помочь ему улучшить его подвижность и замедлить артрит".

85-летнего Папу Франциска часто видели с тростью, а иногда и в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

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В интервью агентству Reuters в июле Папа Франциск впервые рассказал о травме, заявив, что он получил "небольшой перелом" в колене. Вильялон заявил, что Папа Римский страдает "артритным процессом, который поражает различные суставы".

Вильялон упомянул, что Папа Франциск - страстный фанат аргентинского футбола и клуба Сан-Лоренсо. Он выразил свою поддержку Атлетико и аргентинскому нападающему Анхелю Корреа (воспитанник Сан-Лоренсо), поехавшему на чемпионат мира в Катар.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига

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